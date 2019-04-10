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На Донбассе разблокировали еще один пункт пропуска

Новости » Общество    10.04.2019 - 09:12
На Донбассе разблокировали еще один пункт пропуска
Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

КПВВ "Марьинка" возобновил работу с 10 апреля

На линии разграничения в Донецкой области разблокировали работу контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что в связи со стабилизацией ситуации в пределах дорожного коридора "Донецк-Курахово" по решению командующего Объединенных сил сегодня с 07:00 восстановили пропуск через КПВВ "Марьинка". На данный момент все КПВВ на линии разграничения работают в штатном режиме.

Также сообщается, что за минувшие сутки пассажирский и транспортный поток был динамичным и характеризовался существенным ростом. Всего 9 апреля КПВВ пересекли 36,3 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств.

Напомним, вчера после реконструкции возобновил работу контрольный пункт "Гнутово". Изначально открытие этого пункта пропуска было запланировано на 8 апреля, но было перенесено на сутки.

Ранее также сообщалось, что сотни населенных пунктов Донбасса могут остаться без водоснабжения. В частности, накануне истек пятидневный срок, в течение которого "Компания "Вода Донбасса" должна была подписать договор с поставщиком электрической энергии.

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