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На Донбасі розблокували ще один пункт пропуску

Новини » Суспільство    10.04.2019 - 09:12
На Донбасі розблокували ще один пункт пропуску
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ "Мар'їнка" відновив роботу з 10 квітня

На лінії розмежування в Донецькій області розблокували роботу контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Мар'їнка". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що у зв'язку зі стабілізацією ситуації в межах дорожнього коридору "Донецьк-Курахове" за рішенням командувача Об'єднаних сил сьогодні з 07:00 відновили пропуск через КПВВ "Мар'їнка". На даний момент всі КПВВ на лінії розмежування працюють у штатному режимі.

Також повідомляється, що за минулу добу пасажирський транспортний потік був динамічним і характеризувався суттєвим зростанням. Всього 9 квітня КПВВ перетнули 36,3 тисячі осіб і 4,3 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, вчора після реконструкції відновив роботу контрольний пункт "Гнутове". Спочатку відкриття цього пункту пропуску було заплановано на 8 квітня, але було перенесено на добу.

Раніше також повідомлялося, що сотні населених пунктів Донбасу можуть залишитися без водопостачання. Зокрема, напередодні закінчився п'ятиденний термін, протягом якого "Компанія "Вода Донбасу" мала підписати договір з постачальником електричної енергії.

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