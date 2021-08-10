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На Донбассе ранили трех украинских военных

Автор: Дмитрий Левицкий

Во вторник, 10 августа, в результате вражеского обстрела на Донбассе трое украинских военных получили ранения. Пострадавших военных госпитализировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОТГ "Восток".

"В результате обстрела трое военнослужащих получили огнестрельные осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного воина - тяжелое, двоих - удовлетворительное", - рассказали в группировке.

Украинская сторона проинформировала о действиях вооруженных формирований Российской Федерации представителей ОБСЕ.

Напомним, 7 августа на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военный погиб, а двое - получили ранения.

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