На Донбасі поранили трьох українських військових

У вівторок, 10 серпня, в результаті ворожого обстрілу на Донбасі троє українських військових отримали поранення. Постраждалих військових госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОТУ "Схід".
"В результаті обстрілу троє військовослужбовців дістали вогнепальні осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я одного воїна - тяжкий, двох - задовільний", - розповіли в угрупуванні.
Українська сторона проінформувала про дії збройних формувань Російської Федерації представників ОБСЄ.
Нагадаємо, 7 серпня на Донбасі в результаті ворожих обстрілів один військовий загинув, а двоє - отримали поранення.