На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии

Во вторник, 25 января, вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов двое военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС .

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован в сторону Авдеевки. Оккупанты открывали огонь из автоматических и станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Марьинки российские наемники обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Широкого оккупационные войска совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Пищевик боевики задействовали беспилотник, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

"В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние здоровья одного военнослужащего удовлетворительное, другого - тяжелое", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.