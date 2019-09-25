На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе с начала суток, 25 сентября, вооруженные формирования РФ и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов один украинский военный получил ранения и еще один - боевое травмирования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник произвел 8 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Марьинки из направлений Трудовского и Александровки - с минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды неподалеку Красногоровки со стороны Старомихайловки - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Водяного по направлению Ужовки - из вооружения БМП и стрелкового оружия; неподалеку Опросного с направлении Спартака - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел 9 обстрелов позиций Объединенных сил: неподалеку Майского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; трижды неподалеку Новолуганского по направлению Доломитного - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия; неподалеку от Южного направления "Шахта имени Гагарина" - из миномета калибра 82 мм, автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Новотошковского с направления Донецкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска по направлению Лозового - из гранатометов различных систем; в районе Зайцевого - из стрелкового оружия.

Отметим, что в течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирования.