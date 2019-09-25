На Донбасі поранені двоє українських військових

На Донбасі з початку доби, 25 вересня, збройні формування РФ і її найманці 17 разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу один український військовий отримав поранення та ще один - бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: чотири рази поблизу Мар’їнки з напрямків Трудівського та Олександрівки - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Красногорівки з напрямку Старомихайлівки - з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Водяного з напрямку Ужівки - з озброєння БМП та стрілецької зброї; неподалік Опитного з напрямку Спартака - з автоматичного гранатомета.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Травневого з напрямку Доломітного - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; тричі неподалік Новолуганського з напрямку Доломітного - з міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї; неподалік Південного з напрямку "Шахта ім.Гагаріна" - з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського з напрямку Донецького - з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Світлодарська з напрямку Лозового - з гранатометів різних систем; в районі Зайцевого - зі стрілецької зброї.

Зазначимо, що впродовж поточної доби внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, ще один - бойове травмування.