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На Донбассе ранили бойца ВСУ

Новости » Общество    18.07.2019 - 19:38
На Донбассе ранили бойца ВСУ
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Враг шесть раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 18 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг шесть раз нарушил режим прекращения огня, один военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно: вблизи Песков, рядом Троицкого, окрестности Камьянки, в районе населенного пункта Водяное.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел один обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Майорска.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе за прошедшие сутки, 17 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом один раз запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм

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Темы: Новости ООС
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