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На Донбасі поранили бійця ЗСУ

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 19:38
На Донбасі поранили бійця ЗСУ
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Ворог шість разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 18 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог шість разів порушив режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації та її найманці обстрілювали позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу Пісків, поряд Троїцького, околиці Кам'янки, в районі населеного пункту Водяне.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил неподалік Майорська.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі минулої доби, 17 липня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому один раз заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 мм.

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Теми: Новини ООС
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