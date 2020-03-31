На Донбассе ранены трое военных

На Донбассе во вторник, 31 марта, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации продолжили нарушать режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Так, боевики семь раз обстреляли украинские позиции, используя минометы калибра 120 мм, противотанковый ракетный комплекс, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения, еще один - минно-взрывную травму.

Большинство обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно у окрестностей Красногоровки и Песок, вблизи Авдеевки, неподалеку Каменки, вблизи Опытного, Старогнатовки.

Также обстрелы были совершены неподалеку Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 31 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащего получили ранения, еще один - минно-взрывную травму. Военнослужащие Вооруженных сил Украины дали оккупантам достойный отпор", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по данным разведки 30 марта потери российских оккупантов составили четыре человека.

Напомним, вчера, 30 марта, противник на Донбассе 14 раз нарушил режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий погиб, четверо - получили ранения. Также сообщалось, что украинский боец погиб в результате снайперского огня. Обстрелы фиксировались в основном на Донецком направлении.