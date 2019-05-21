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На Донбассе ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    21.05.2019 - 18:49
На Донбассе ранены трое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток, 21 мая, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, Гнутово.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.

"Вследствие обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 мая в районе проведения ООС вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре - с применением запрещенного оружия.  Также были ранены двое военных.

 

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