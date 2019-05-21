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На Донбасі поранені троє українських військових

Новини » Надзвичайні події    21.05.2019 - 18:49
На Донбасі поранені троє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню

На Донеччині з початку доби, 21 травня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілу троє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне, Гнутово.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" ворог з снайперської зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Шуми.

"Внаслідок обстрілів троє українських захисників отримали поранення. На ворожі провокації підрозділу Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 травня в районі проведення ООС Збройні формування Російської Федерації 12 раз порушили режим припинення вогню, з них чотири - із застосуванням запрещенно зброї. Також були поранені двоє військових.

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