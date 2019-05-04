На Донбассе ранены двое украинских военных

На Донбассе за прошедшие сутки пятницы, 3 мая, в результате обстрелов со стороны боевиков позиций операции Объединенных сил получили ранения двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них девять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов.

Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы велись возле населенных пунктов Авдеевка, Новотроицкое, Марьинка, Березовое, Павлополь, Пищевик, Лебединское, Николаевка, Золотое-4, Новолуганское, Майорское, Шумы.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил 3 мая одного оккупанта были уничтожены, еще четверо - ранены", - добавили в ООС.

Что касается текущих суток, то с начала субботы, 4 мая, враг дважды обстрелял позиции ООС у города Марьинка и села Лебединское. Потерь среди украинских военнослужащих, потери врага уточняются.

Напомним, 2 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано 15 вражеских обстрелов. В результате трое украинских военных получили ранения.