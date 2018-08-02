На Донбассе ранены двое украинских военнослужащих, - Минобороны

Боевики 2 августа с полуночи обстреляли украинские позиции на Донбассе 8 раз

На Донбассе в результате обстрелов со стороны боевиков с начала суток в четверг, 2 августа, двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Всего с начала суток украинские военные зафиксировали уже восемь прицельных обстрелов со стороны боевиков. Украинская сторона была вынуждена дать ответ противнику.

"Около 1:00, в течение часа российско-оккупационные войска вели активные обстрелы из стрелкового оружия и выпустили пять мин с миномета калибра 82 мм по защитникам Водяного. Наши защитники адекватно подавляли вражескую огневую активность из стрелкового оружия", - отметил Гуцуляк.

По словам представителя Минобороны, враг вел провокационные обстрелы возле Крымского и Новолуганского. Два обстрела зафиксированы вблизи Гнутово, еще три - в сторону украинских позиций в районе Широкино.

В результате боевых действий от начала текущих суток двое Украинских военных получили ранения. Сейчас они получают квалифицированную медицинскую помощь в военном мобильном госпитале. Состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное.

Напомним, как сообщила Украинская сторона СЦКК в четверг, 2 августа, боевики на Донбассе наращивают количество техники возле линии разграничения. В частности, зафиксировано БМ-21 "Град" и батарею самоходных 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика".