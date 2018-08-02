На Донбасі поранено двох українських військовослужбовців, - Міноборони

Бойовики 2 серпня з опівночі обстріляли українські позиції на Донбасі 8 разів

На Донбасі внаслідок обстрілів з боку бойовиків з початку доби у четвер, 2 серпня, двоє українських військовослужбовців отримали поранення. Про це у ході брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Загалом з початку доби українські військові зафіксували вже вісім прицільних обстрілів з боку бойовиків. Українська сторона була змушена дати відповідь противнику.

"Близько 1:00, протягом години російсько-окупаційні війська вели активні обстріли зі стрілецької зброї та випустили п’ять мін з міномету калібру 82 мм по захисниках Водяного. Наші захисники адекватно придушували ворожу вогневу активність зі стрілецької зброї", - зазначив Гуцуляк.

Також за словами речника Міноборони, ворог вів провокаційні обстріли біля Кримського та Новолуганського. Два обстріли зафіксовано поблизу Гнутового, ще три - у бік українських позицій в районі Широкиного.

Внаслідок бойових дій від початку поточної доби двоє Українських військових отримали поранення. Наразі вони отримують кваліфіковану медичну допомогу у військовому мобільному госпіталі. Стан здоров’я наших захисників - задовільний.

Нагадаємо, як повідомила Українська сторона СЦКК у четвер, 2 серпня, бойовики на Донбасі нарощують кількість техніки біля лінії розмежування. Зокрема, зафіксовано БМ-21 "Град" та батарею самохідних 122 мм гаубиць 2С1 "Гвоздика".