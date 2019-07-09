На Донбасі поранено 4 бійців ЗСУ, ще один травмован

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ворог 12 разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 9 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню, 4 військових отримали поранення, ще один - бойове травмування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - поблизу населеного пункту Широкиного, поряд Ломакиного, околиці Водяного, в районі населеного пункту Новомихайлівка, неподалік Пісків.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме - в районі населеного пункту Травневе, поряд Новолуганського, неподалік Зайцевого.

Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та 1 - бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області під обстріл російських окупантів потрапив населений пункт Водяне. Ворожий снаряд влучив у будинок, в результаті чого будівля згоріла.