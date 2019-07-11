На Донбассе ранили бойца ВСУ

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Враг 11 раз нарушил режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 11 июля в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) враг одиннадцать раз нарушил режим прекращения огня, один военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил, а именно: вблизи населенного пункта Тарамчук, рядом Широкиного, окраине Новоселовки второй, в районе населенного пункта Пески.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил пять обстрелов позиций Объединенных сил, а именно: вблизи Новолуганського, рядом населенного пункта Зайцево, окрестности Луганского.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 10 июля вооруженные формирования России 42 раза нарушили режим прекращения огня, один военный погиб, 7 получили ранения и двое - боевое травмирования.