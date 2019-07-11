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На Донбасі поранено бійця ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    11.07.2019 - 20:06
На Донбасі поранено бійця ЗСУ
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ворог 11 разів порушив режим припинення вогню

На Донбасі від початку доби 11 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) ворог одинадцять разів порушив режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу населенного пункту Тарамчук, поряд Широкиного, околиці Новоселівки другої, в районі населеного пункту Піски.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, а саме: поблизу Новолуганського, поряд населенного пункту Зайцево, околиці Луганського.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав поранення.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомлені. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі 10 липня збройні формування Росії 42 рази порушили режим припинення вогню, один військовий загинув, 7 отримали поранення та двоє - бойове травмування. 

На Донбасі загинув боєць ЗСУ, п'ятеро отримали поранення та травмування На Донбасі поранено 4 бійців ЗСУ, ще один травмован
Теми: Новини ООС
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