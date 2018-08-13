На Донбасі поранення отримали троє військових, - штаб

Противник за добу 57 разів обстріляв українські позиції

У зоні бойових дій на Донбасі поранення отримали троє військових. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що ситуація в зоні ООС залишається напруженою, противник 57 разів відкривав вогонь, у тому числі 12 раз з важкого озброєння. Обстріли велися по всім напрямкам.

"В результаті бойових дій два військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення. Протягом поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Водяне, Лебединське і Широкино. Один військовослужбовець Збройних сил України отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що, за даними розвідки, загинув один бойовик, ще шестеро поранені.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на окупованому Донбасі ОБСЄ виявила нову військову техніку Росії. Зокрема, 9 серпня безпілотник виявив відразу до 30 танків збройних формувань Росії, зосереджених в районі селищ Лобачево, Бугаївка і безпосередньо у Луганську.

Напередодні РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі затримали росіянина за відеозйомку позицій українських військових.