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На Донбасі поранено двох військових

Новини » Надзвичайні події    31.03.2019 - 07:51
На Донбасі поранено двох військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В зоні ООС на Донбасі зафіксували шість обстрілів

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 30 березня поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook

Повідомляється, що вчора противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, в тому числі із застосуванням важкого озброєння. Обстріли зафіксовано в районі Авдіївки, Пісків, Новотошківського і Новолуганського. В результаті бойових дій двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

З ранку 31 березня обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

На Донбасі поранено двох військових

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Латвії бойовики так званої "ЛНР" засудили до 5 років в'язниці. Засуджений був задіяний у військових операціях в Луганську навесні 2015 року і навчав сепаратистів поводженню зі зброєю, "активно беручи участь у збройному конфлікті, направленому проти територіальної цілісності України".

Відзначимо, минулого тижня на Донбасі посилили обстріли по всій лінії фронту. Під вогонь потрапили укріплення в районі Водяного, Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки, Чермалика та інших населених пунктів.

На Донбасі бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС
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Теми: Новини ООС
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