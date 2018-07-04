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На Донбасі поранення отримали двоє українських військових, - ООС

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 18:53
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)
Ілюстративне фото (facebook.com/28brigade)

Бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

На Донбасі 4 липня бойовики п'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України, в результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

Повідомляється, що протягом поточної доби бойовики п'ять разів відкривали вогонь по наших позиціях з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Заборонена мінськими домовленостями зброя не використовувалася.

На Луганському напрямку позиції ЗСУ бойовики обстрілювали з гранатометів. На Горлівському напрямку ворог застосував по захисникам Зайцево і Південне автоматичні і ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Внаслідок прицільного вогню по наших позиціях поранення отримали двоє українських військовослужбовців.

На Донецькому напрямку противник вів вогонь по захисникам Невельського з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку бойовики застосували по захисникам Водяного ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, за даними на сім ранку, на Донбасі російські окупаційні війська 17 раз обстріляли українські позиції, продовжуючи порушувати встановлене перемир'я по всій лінії зіткнення, втрат серед українських військових немає.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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