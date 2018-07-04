Боевики за сутки 17 раз нарушили перемирие на Донбассе

Потерь среди украинских военных нет

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские оккупационные войска 17 раз обстреляли украинские позиции, продолжая нарушать установленное перемирие по всей линии соприкосновения, потерь среди украинских военных нет. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

"Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты. Запрещенное минскими договоренностями оружие не применялось", - говорится в сообщении.

На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На светлодарском направлении наши позиции обстреливались из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Новозвановка.

На донецком направлении боевики обстреливали защитников Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.

На мариупольском направлении снова зафиксировано наибольшее количество провокаций - в районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик наемники открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, украинские военнослужащие построили новые опорные пункты и взяли под контроль дороги возле населенного пункта Золотое-4 Луганской области.