На Донбассе ранения получил один украинский военный, - штаб АТО

На Донбассе боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба штаба АТО.

Сообщается, что на Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, в котором ему оказана необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками придерживался в полной мере.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 20 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 20 березень 2018 р.

Напомним, на протяжении минувших суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия и обстреляли опорный пункт сил антитеррористической операции на Донецком направлении, один украинский защитник ранен.