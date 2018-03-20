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На Донбассе ранения получил один украинский военный, - штаб АТО

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 18:48
Фото: солдат ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: солдат ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов ВСУ

На Донбассе боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксирован один обстрел опорных пунктов Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба штаба АТО.

Сообщается, что на Донецком направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреляли украинские позиции в районе населенного пункта Пески. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, в котором ему оказана необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении режим полного прекращения огня боевиками придерживался в полной мере.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 20 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 20 березень 2018 р.

Напомним, на протяжении минувших суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия и обстреляли опорный пункт сил антитеррористической операции на Донецком направлении, один украинский защитник ранен.

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Темы: АТО    Теги: Вооруженные силы Украины, Донбасс
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