В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

На протяжении минувших суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия и обстреляли опорный пункт сил антитеррористической операции (АТО) на Донецком направлении, один украинский защитник ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, агрессор вел огонь из стрелкового оружия по укреплениям украинских защитников возле Новогригорьевки.

На Луганском направлении всеобъемлющий режим прекращения огня соблюдали полностью.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО за сутки 19 марта 2018... Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 19 март 2018 г.

Напомним, согласно данным украинской разведки, Российская Федерация распространяет слухи о возобновлении активных боевых действий на оккупированном Донбассе из-за смены Украиной формата проведения антитеррористической операции.

Кроме того, командование РФ на Донбассе дополнительно наращивает идеологическую и воспитательную работу в подразделениях российских военных, что связано с усилением сомнений среди военных в правильности внешнеполитического курса российского руководства и легитимности оккупационных администраций.