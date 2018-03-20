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В зоне АТО за сутки ранен один украинский военный

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 06:56
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/ato news)
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/ato news)

Боевики обстреляли из стрелкового оружия укрепления украинских защитников возле Новогригорьевки

На протяжении минувших суток российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия и обстреляли опорный пункт сил антитеррористической операции (АТО) на Донецком направлении, один украинский защитник ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, агрессор вел огонь из стрелкового оружия по укреплениям украинских защитников возле Новогригорьевки.

На Луганском направлении всеобъемлющий режим прекращения огня соблюдали полностью.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Возведение Пресс-центра штаба АТО за сутки 19 марта 2018...

Опубликовано Пресс-центр штаба АТО 19 март 2018 г.

Напомним, согласно данным украинской разведки, Российская Федерация распространяет слухи о возобновлении активных боевых действий на оккупированном Донбассе из-за смены Украиной формата проведения антитеррористической операции.

Кроме того, командование РФ на Донбассе дополнительно наращивает идеологическую и воспитательную работу в подразделениях российских военных, что связано с усилением сомнений среди военных в правильности внешнеполитического курса российского руководства и легитимности оккупационных администраций.

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Темы: АТО    Теги: Донбасс, обстрел, боевики, Новости АТО
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