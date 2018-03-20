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Інтерв'ю

На Донбасі поранення отримав один український військовий, - штаб АТО

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 18:48
Фото: солдат ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: солдат ВСУ (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів ЗСУ

На Донбасі бойовики російсько-окупаційних військ продовжують порушувати перемир'я в районі АТО. З початку доби зафіксовано один обстріл опорних пунктів Збройних сил України, передає прес-служба штабу АТО.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли українські позиції в районі населеного пункту Піски. Внаслідок ворожого вогню один український захисник отримав поранення. Його оперативно доставили у лікувальний заклад, в якому йому надана необхідна медична допомога.

На Луганському напрямку режим повного припинення вогню бойовиками дотримувався в повній мірі.

 

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО станом на 18.00 20 березня 2018...

Опубліковано Прес-центр штабу АТО 20 березень 2018 р.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир'я і обстріляли опорний пункт сил антитерористичної операції на Донецькому напрямку, один український захисник поранений.

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Темы: АТО    Теги: Збройні сили України, Донбас
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