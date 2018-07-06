На Донбассе ранен украинский военный, - ООС

На Донбассе в течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе от 7 часов утра до 18 часов вечера в пятницу, 6 июля, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение текущих суток российские оккупационные войска 8 раз открывали огонь на Луганском, Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях.

Боевики применили вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Объединенных сил. Обстрелы велись в районе населенных пунктов Крымское, Южное, Новоселовка Вторая, Авдеевка, Красногоровка и Водяное.

"Следует отметить, что по позициям защитников Красногоровки работал снайпер. Вследствие этого один наш военнослужащий получил ранения. Потери врага уточняются", - отметили в пресс-центре.

Также добавили, что украинские военные не поддаются на провокации боевиков и придерживаются режима прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на Донбассе за минувшие сутки, 5 июля 2018 года, было зафиксировано 5 пролетов беспилотников боевиков.