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На Донбасі поранено українського військового, - ООС

НовиниНадзвичайні події    06.07.2018 - 18:29
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

На Донбасі упродовж поточної доби російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі від 7 години ранку до 18 години вечора в п'ятницю, 6 липня, один український військовослужбовець отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що упродовж поточної доби російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках.

Бойовики застосували озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по позиціях Об’єднаних сил. Обстріли велися  у районі населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне.

"Слід відзначити, що по позиціях захисників Красногорівки працював снайпер. Внаслідок цього один наш військовослужбовець отримав поранення. Втрати ворога уточнюються", - зазначили у прес-центрі.

Також додали, що українські військові не піддаються на провокації бойовиків та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, було зафіксовано 5 прольотів безпілотників бойовиків.

На Донбасі бойовики з гранатометів і кулеметів обстрілювали позиції ЗСУ Бойовики збільшили кількість безпілотників на Донбасі, - ООС
Темы: Новини ООС    Теги публікації: ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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