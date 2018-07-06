На Донбасі поранено українського військового, - ООС

На Донбасі упродовж поточної доби російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі від 7 години ранку до 18 години вечора в п'ятницю, 6 липня, один український військовослужбовець отримав поранення. Про це у Facebook повідомляє прес-центр ООС.

Зазначається, що упродовж поточної доби російські окупаційні війська 8 разів відкривали вогонь на Луганському, Горлівському, Донецькому та Маріупольському напрямках.

Бойовики застосували озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по позиціях Об’єднаних сил. Обстріли велися у районі населених пунктів Кримське, Південне, Новоселівка Друга, Авдіївка, Красногорівка та Водяне.

"Слід відзначити, що по позиціях захисників Красногорівки працював снайпер. Внаслідок цього один наш військовослужбовець отримав поранення. Втрати ворога уточнюються", - зазначили у прес-центрі.

Також додали, що українські військові не піддаються на провокації бойовиків та дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у зоні проведення ООС на Донбасі за минулу добу, 5 липня 2018 року, було зафіксовано 5 прольотів безпілотників бойовиків.