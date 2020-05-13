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На Донбассе ранен украинский военный: боевики применили минометы и гранатометы

Новости » Происшествия     13.05.2020 - 10:38
На Донбассе ранен украинский военный: боевики применили минометы и гранатометы
Иллюстративное фото (turchynov.com)

Боевики обстреляли позиции ООС на Луганском направлении

На Донбассе сегодня, 13 мая, в результате обстрела боевиками ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации применили против украинских военных на Луганском направлении минометы калибра 120 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрела один украинский защитник получил осколочное ранение. Пострадавшего воина было оперативно доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь", - сообщили в ООС.

В ответ украинские военнослужащие использовали штатное вооружение. Потери противника уточняются.

Напомним, за прошлые сутки, 12 мая, боевики 9 раз нарушали режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение. В ответ украинские военные использовали штатное вооружение, ранены пять боевиков.

Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе под видом торжественных мероприятий к 9 мая привлекли дополнительное количество транспортных средств с целью доставки боеприпасов запрещенного калибра.

Теги Новости Украины ДонбассобстрелраненыеООС
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