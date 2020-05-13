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На Донбасі поранений український військовий: бойовики застосували міномети і гранатомети

Новини » Надзвичайні події     13.05.2020 - 10:38
На Донбасі поранений український військовий: бойовики застосували міномети і гранатомети
Ілюстративне фото (turchynov.com)

Бойовики обстріляли позиції ООС на Луганському напрямку

На Донбасі сьогодні, 13 травня, в результаті обстрілу бойовиками поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в повідомленні операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що збройні формування Російської Федерації застосували проти українських військових на Луганському напрямку міномети калібру 120 мм, автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

"В результаті обстрілу один український захисник отримав осколкове поранення. Постраждалого воїна було оперативно доставлено в лікувальний заклад та надано належну медичну допомогу", - повідомили в ООС.

У відповідь українські військовослужбовці використовували штатне озброєння. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу, 12 травня, бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення. У відповідь українські військові використовували штатне озброєння, поранені п'ятеро бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що бойовики на Донбасі під виглядом урочистих заходів до 9 травня залучили додаткову кількість транспортних засобів з метою доставки боєприпасів забороненого калібру.

Теги Новини України ДонбасобстрелраненыеООС
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