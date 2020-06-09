На Донбассе ранен украинский военный

Вражеские обстрелы велись в районе Авдеевки
Боевики в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.
Об этом сообщает штаб ООС.
Так, вооруженные формирования российской Федерации открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ОС в районе Авдеевки.
Во время обстрела украинский военный получил ранение. Он был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
"В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, под Авдеевкой подорвался автомобиль ВСУ, ранены десять военных.
Кроме того, сегодня боевики на Донбассе віпустили 60 мин по позициям ООС.
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Автор: Лера Полищук