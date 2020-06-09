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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия     09.06.2020 - 21:55
На Донбассе ранен украинский военный
Фото: ситуация на Донбассе (flickr)

Вражеские обстрелы велись в районе Авдеевки

Боевики в очередной раз обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.

Об этом сообщает штаб ООС.

Так, вооруженные формирования российской Федерации открыли огонь из стрелкового оружия по позициям ОС в районе Авдеевки.

Во время обстрела украинский военный получил ранение. Он был оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, где ему оказали помощь.

"В ответ украинские защитники применили имеющиеся огневые средства и дали оккупантам достойный отпор. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, под Авдеевкой подорвался автомобиль ВСУ, ранены десять военных.

Кроме того, сегодня боевики на Донбассе віпустили 60 мин по позициям ООС.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ООСДонбасс
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