На Донбассе ранен украинский военный

От начала текущих суток, 3 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня, в результате ранение получил один украинский военный. Об этом сообщили на брифинге в пресс-центре Министерства обороны Украины.

Сообщается, что при обстрелах боевики использовали гранатометы различных систем, минометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

"С 07:45 по направлению от села Сосновское оккупанты вели плотные обстрелы позиций наших воинов в районе Павлополь. Здесь враг дважды применял автоматические станковые гранатометы, также в течение 40 минут оккупанты выпустили 20 мин калибра 82 мм. С 09:00 утра враг продолжил обстрел защитников Павлополь, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. С 09:20 под вражеским огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались наши защитники опытно. После 11:00 также с СПГ оккупанты вели обстрелы наших позиций в районе Авдеевки", - отметили в Минобороны.

В результате обстрелов один украинский военный получил ранения. Отмечается, что подразделения ООС вели адекватные оборонительные действия.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, на Донбассе боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получили двое украинских защитников, еще один военнослужащий получил боевое поражение.

Также сообщалось, что 1 февраля в результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный. Также ранение получил один военный, еще один военнослужащий ООС пострадал в результате подрыва на взрывчатке.