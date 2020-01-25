На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе в течение текущих суток, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Сообщается, что противник обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар.

В частности, шесть обстрелов по украинским позициям открывалось в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: Павлополя, Песков, Авдеевки, Березового, Верхнеторецка.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: неподалеку Катериновки - из крупнокалиберного пулемета.

Отмечается, что сегодня, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, международное волонтерское сообщество InformNapalm сообщает, что боевики на Донбассе перегоняют артиллерию через жилые районы. Так, в InformNapalm указывают, что обострение на Донбассе 24 января было спланировано российскими гибридными войсками и готовилось за несколько дней.