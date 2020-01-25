На Донбасі поранений український військовий

На Донбасі протягом поточної доби, 25 січня, збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення, передає прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції ООС з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також наголошується робота снайперських пар.

зокрема, шість обстрілів по українських позиціях відкривалося в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме: Павлополя, Пісків, Авдіївки, Березового, Верхньоторецька.

Один ворожий обстріл був зафіксований в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Катеринівки - із великокаліберного кулемета.

Наголошується, що сьогодні, 25 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, міжнародне волонтерський співтовариство InformNapalm повідомляє, що бойовики на Донбасі переганяють артилерію через житлові райони. Так, у InformNapalm вказують, що загострення на Донбасі 24 січня було сплановано російськими гібридними військами і готувався за кілька днів.