На Донбассе ранен украинский военный

В понедельник, 6 января, боевики три раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранение получил один украинский военнослужащий. Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Сообщается, что боевики обстреливали позиции ООС вблизи Крымского. При том использовались запрещенные минскими договоренностями 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Сегодня, 6 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили в ООС.

Также отмечается, что на участках разведения сил и средств №1 и №2 6 января соблюдался режим "тишины".

Напомним, 5 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военный. Также двое военнослужащих ВСУ подорвались на мине. Один из них погиб в больнице, второй находится в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин обсудят конфликт на Донбассе. Канцлер Германии посетит Россию с рабочим визитом 11 января.