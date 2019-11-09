На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе в течение текущих суток, 9 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинский военных из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, три обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Майорска, Новолуганского, Крымского. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, Невельского, Красногоровки, Березового, Талаковки, Песков.

В течение текущих суток ранения в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

Напомним, на Донбассе в результате обстрелов за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны боевиков был ранен один военный из состава операции Объединенных сил и умер в больнице раненный накануне еще один украинский военнослужащий.