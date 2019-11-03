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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 18:46
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе в течение текущих суток, 3 ноября, вооруженные формирования РФ и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранение получил украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объеденных сил.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, пять обстрелов наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, украинские военные попали под обстрел неподалеку Новолуганского, Хутора Вильного, Золотого, Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из станковых и автоматических гранатометов обстрелял наши позиции возле Водяного.

В течение текущих суток в результате обстрелов ранения получил один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Кроме того, в ООС напомнили, что продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября).

Напомним, за прошедшие сутки, 2 ноября, на Донбассе в результате вражеского обстрела были ранены двое украинских военных. В целом российские наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом запрещенное вооружение. В частности, оккупанты били по позициям Объединенных сил с минометов 120-го калибра.

Боевики на Донбассе из гранатометов обстреляли позиции ООС На Донбассе в результате обстрелов ранены двое военных ООС
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