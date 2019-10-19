На Донбассе ранен украинский военный

Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" зафіксовано 3 обстріли противником наших позицій: неподалік Авдіївки з напрямку Яковлівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Верхньоторецького з напрямку Михайлівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Талаківки з напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Золотого-4 з напрямку Золоте-5 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Зайцевого з напрямку Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Кримського з напрямку Смілого – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. 17 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Новотошківського, Новолуганського, Новотроїцького, Павлополя, Золотого, Луганського, Водяного що на Приазов'ї, Авдіївки, Талаківки, Троїцького та Березового. За минулу добу, внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 8 крадіжок, 2 незаконних заволодіння транспортними засобами, 1 шахрайство, 1 факт незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 9 фактів - з наркотичними засобами. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 22021 особа та 2612 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 23040 осіб та 2770 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 52 особам. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.