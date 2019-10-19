На Донбассе ранен украинский военный

Боевики 8 раз обстреляли силы ООС
В зоне проведения ООС на Донбассе в субботу, 19 октября, были ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.
Так, в течение текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил 19.10.2019
Вечірній брифінг пресцентру Об’єднаних сил #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" зафіксовано 3 обстріли противником наших позицій: неподалік Авдіївки з напрямку Яковлівки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно; поблизу Верхньоторецького з напрямку Михайлівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля Талаківки з напрямку Пікузів – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі неподалік Золотого-4 з напрямку Золоте-5 – з гранатометів, мінометів калібру 120 і 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї; біля Зайцевого з напрямку Зайцевого – з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї; у районі Кримського з напрямку Смілого – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Впродовж поточної доби внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. 17 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів різних систем. Факти ворожого вогню було зафіксовано неподалік Новотошківського, Новолуганського, Новотроїцького, Павлополя, Золотого, Луганського, Водяного що на Приазов'ї, Авдіївки, Талаківки, Троїцького та Березового. За минулу добу, внаслідок обстрілів втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Вчора, представниками Національної поліції України та військовослужбовцями Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил серед цивільного населення розкрито 8 крадіжок, 2 незаконних заволодіння транспортними засобами, 1 шахрайство, 1 факт незаконного поводження з вогнепальною зброєю та 9 фактів - з наркотичними засобами. Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхали 22021 особа та 2612 транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію зіткнення перетнули 23040 осіб та 2770 транспортних засобів. В пропуску через лінію розмежування, з різних причин, було відмовлено 52 особам. Військово-цивільні адміністрації та правоохоронні органи в районі проведення операції працювали у штатному режимі. Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій противника.Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 19 жовтня 2019 р.
"В течение текущих суток в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - указано в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 3 обстрела противником наших позиций:
При этом в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС:
Напомним, на Донбассе боевики обстреляли Золотое из минометов и Зайцево из гранатометов в субботу, 19 октября.
Как писало РБК-Украина ранее, в течение 18 октября на Донбассе вооруженные формирования РФ и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня.
Подчеркнем также, в зоне ООС 17 октября были ранены двое украинских военнослужащих.