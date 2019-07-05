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На Донбассе ранен украинский военный

Новости » Происшествия    05.07.2019 - 14:03
На Донбассе ранен украинский военный
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала суток боевики совершили 10 обстрелов

С начала текущих суток, 5 июля, в результате обстрелов боевиков на Донбассе один украинский военный получил ранение. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны.

Как отмечается, боец ООС эвакуирован в военный госпиталь. Как сообщается, с начала суток боевики совершили 10 обстрелов.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 4 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, три - получили ранения и еще трое - боевое травмирование.

Как отмечается, Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщала, что на Донбассе погибли 7 мирных жителей с начала 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 июля боевики на Донбассе обстреляли автомобиль, в результате чего получили ранения двое волонтеров. За день до этого боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате обстрела погибли двое медиков - Сергей Майборода и Ирина Шевченко.

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