ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі поранено українського військового

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 14:03
На Донбасі поранено українського військового
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

З початку доби бойовики здійснили 10 обстрілів

З початку поточної доби, 5 липня, внаслідок обстрілів бойовиків на Донбасі один український військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства оборони.

Як зазначається, бійця ООС евакуйовано до військового шпиталя. Як зазначається, з початку доби бойовики здійснили 10 обстрілів.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 4 липня, збройні формування Російської Федерації 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовослужбовець загинув, три - отримали поранення та ще троє - бойове травмування.

Як зазначається, Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі інформувала, що на Донбасі загинули 7 мирних жителів з початку 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 2 липня бойовики на Донбасі обстріляли автомобіль, у результаті чого отримали поранення двоє волонтерів. За день до цього бойовики обстріляли санітарний автомобіль. У результаті обстрілу загинули двоє медиків - Сергій Майборода та Ірина Шевченко.

Зеленський відправився в Донецьку область Зеленський відреагував на останні втрати на Донбасі
Новини України ДонецькДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся