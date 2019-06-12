На Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала суток 12 июня в зоне проведения операции Объединенных сил враг 12 раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрелы позиций Объединенных сил, из них в районе населенного пункта Водяное, вблизи Авдеевки, Новотроицкое.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел восемь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно в районе населенного пункта Зайцево, Новгородское, Луганское, вблизи населенного пункта Новолуганское, Новотроицкое.

В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 11 июня, в результате обстрелов со стороны боевиков трое украинских военных получили ранения. Кроме того, за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня.