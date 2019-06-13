На Донбасі поранений український військовий

Ілюстративне фото (ООС)

За добу бойовики здійснили 28 обстрілів

На Донбасі протягом доби 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок чого один український військовий отримав поранення. Про це повідомляють у прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що бойовики тричі застосовували заборонене Мінськими угодами озброєння. Зокрема, використовували міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Повідомляється, що обстріли велися в районі Водяного, Мар'їнки, Авдіївки, Широкиного, Новотроїцького, Старогнатівки, Лебединського, Талаківки. Також вогонь відкривали поблизу Новолуганського, Новотошківського, Попасної, Новгоролського, Зайцевого, Луганського, Південного.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.

За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що від початку поточної доби бойовики здійснили три обстріли в районі Водяного, Борівського та Луганського. Унаслідок обстрілів українські військові не постраждали.

Нагадаємо, на Донбасі протягом попередньої доби, 11 червня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків троє українських військових дістали поранення.

РБК-Україна писало, що напередодні військовослужбовці 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила закріпилися на нових позиціях у Мар'їнці (Донецька область).