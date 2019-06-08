На Донбассе ранен украинский военный

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе наемники Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что в районе села Водяное боевики вели обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм, а также из вооружения танка. Вблизи Лебединского боевики вели обстрелы, используя артиллерию калибра 122 мм. В районе Широкиного и Красногоровки российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы.

Также вблизи села Майское боевики вели обстрел используя минометы 120 и 82 мм, автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил потерпел боевых травм. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 7 июня, на Донбассе погибли двое военных, 12 ранены. Враг обстреливал украинские позиции с применением запрещенной Минскими соглашениями артиллерии и минометов калибра 120 мм, а также из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия.