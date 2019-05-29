На Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки 28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что обстрелы велись из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы были зафиксированы вблизи Широкиного, Пищевика, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Паврополя, Чермалика, Попасной, Железного.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил был ранен. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая трех оккупантов было уничтожено, еще один - ранен", - говорится в сообщении.

Кроме того, от начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции

возле города Марьинка, а также вблизи села Гнутовее. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

РБК-Украина писало, что вчера, 28 мая, на Донбассе группу саперов во время выполнения боевого задания атаковали боевики, один из военнослужащих пропал без вести.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в понедельник, 27 мая, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, что вынудило украинских военных отвечать на обстрелы.