На Донбассе ранен украинский военный

На Донбассе с начала суток, 20 мая, боевики трижды нарушили режим прекращения огня, в результате обстрелов ранение получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что вооруженные формирования РФ вели огонь по позициям украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". В частности, враг открывал огонь по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Гнутово, Водяное, Старогнатовка. В результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении ООС.

Напомним, за прошедшие сутки, 19 мая, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, ранения получил украинский военный.