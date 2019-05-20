На Донбасі поранений український військовий

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики тричі порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби, 20 травня, бойовики тричі порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, ворог відкрив вогонь по позиціях Об'єднаних сил в районі населеного пункту Гнутово, Водяне, Старогнатівка. В результаті обстрілів поранення отримав один український військовий.

"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні ООС.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 травня, збройні формування РФ 11 разів порушили режим припинення вогню, поранення отримав український військовий.