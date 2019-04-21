На Донбассе ранен украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

Боевики стреляли из гранатометов и снайперского оружия

С начала суток 21 апреля боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщается в Facebook Операции объединенных сил.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

"В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражескую провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе 20 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Напомним, вблизи территории бывшего аэропорта "Луганск" миссией ОБСЕ было зафиксировано 7 РСЗО БМ-21 "Град", 7 самоходных гаубиц 2С1 и 5 гаубиц 2А65 "Мста-Б" и 5 Д-30 "Лягушка", а также на территории бывшего аэропорта 7 танков Т-72 и 6 зенитных ракетных комплексов 9К35.