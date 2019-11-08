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На Донбасі поранено одного військового

Новини » Надзвичайні події     08.11.2019 - 13:29
На Донбасі поранено одного військового
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Бойовики 2 рази відкривали вогонь по підрозділам ООС

У п'ятницю, 8 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті ворожого обстрілу було поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, російсько-окупаційні війська станом на 12:30 двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. При цьому заборонене мінськими угодами озброєння не застосовувалося.

Так, після 01:00 ночі бойовики з автоматичних гранатометів здійснили обстріл українських позицій в районі населеного пункту Луганське. Вже вдень, близько 11-ї години, російські найманці з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли підрозділи Об'єднаних сил поблизу Зайцевого.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розведення сил та засобів в районі Петрівського на Донбасі переноситься. В ОБСЄ заявили, що розведення сил на ділянці №3 розпочнеться у суботу, 9 листопада. Українська сторона планувала почати розведення сил поблизу Петрівського сьогодні, 8 листопада.

Як писало РБК-Україна, 7 листопада в результаті ворожих обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ще четверо українських військових отримали поранення. Загалом бойовики 20 разів порушили режим припинення вогню.

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Новини України Министерство обороны РФДонбасобстрелООС
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