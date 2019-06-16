На Донбассе ранен один военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 15-16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; а также - из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: возле Лебединского, окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Красногоровки, Водяного, Верхнеторецкого, возле Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны восемь раз: в Станице Луганской, Новолуганском, в окрестностях Крымского, возле Зайцево, Травневого.

За минувшие сутки потерь среди украинских защитников нет.

По данным разведки, 15 июня одного оккупанта уничтожили.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил трижды - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили два обстрела позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Водяное, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - в окрестностях Крымского.

За текущие сутки ранен один военнослужащий.

Напомним, ранее украинская сторона Совместного центра контроля и координации сообщила, что в Донецкой области боевики совершили обстрел жилого дома в городе Марьинка.