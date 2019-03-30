На Донбассе ранен один украинский военный

В субботу, 30 марта 2019, российские оккупационные войска продолжили нарушать режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе, в результате чего был ранен украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики один раз обстреляли позиции украинских военных. При этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применялось.

Враг открыл огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Авдеевка. Обстрел длился около 20 минут.

"По предварительной информации, от начала этих суток один украинский военнослужащий получил ранение", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 30 марта 2019

Напомним, за прошедшие сутки, 29 марта, российские оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и 4 получили ранения. Боевики применили минометы 152-го калибра.

Как писало РБК-Украина, стратегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B-30 Global Hawk Военно-воздушных сил США в пятницу, 29 марта, совершил разведывательный полет вдоль линии соприкосновения с российско-террористическими войсками на Донбассе и побережья оккупированного Крыма.