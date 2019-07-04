На Донбассе ранен боец ВСУ, еще двое травмированы

На Донбассе с начала суток четверга, 4 июля, боевики 16 раз нарушил режим прекращения огня, в результате один украинский военнослужащий получил ранения и двое - боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что Вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил в районе Опытное, Веселое, Лебединского, Березового, Ясного, Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новгородского, Крымского, Новотошковского, Луганского, Пивденного, Новолуганского,.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения и двое - боевое травмирование.

Напомним, в зоне ООС на Донбассе в четверг, 4 июля, умер украинский военнослужащий Эдуард Лобода, который был ранен под Марьинкой.